Психолог Метальникова рассказала, что справиться со стрессом из-за тревожных новостей поможет медитация

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25 февраля 2022, 11:09 Источник: Общественная служба новостей

Фото: pixabay.com

Многие россияне оказались сейчас в стрессовой ситуации. Пандемия, спецоперация на Украине — все это связано с тревожными новостями и провоцирует страхи. Психолог Александра Метальникова рассказала, как с ними справиться.

По мнению психолога, страхи и вызванный ими стресс, способны убить тело и душу. Чтобы их побороть, нужно перестать их «жевать» и начать с ними работать.

«Перефразируя американского психиатра Милтона Эриксона, если бы сейчас в вашу комнату вошел очень голодный тигр, вы бы все еще думали о спецоперации в Украине? Но мы подселяем тигра прямо в голову, а потом удивляемся, что он сожрал нас изнутри», - сказала Метальникова.

Чтобы справиться со страхами, психолог рекомендует следующие приемы. Выпишите свои страхи на бумагу и сожгите листок. Мысленно доведите каждый из страхов до абсурда. Изложите рациональный план действий.

Наиболее действенным способом борьбы со страхами и стрессом психолог считает медитацию. «Закройте сайты новостей. Осознайте свой страх. Постарайтесь увидеть себя целиком. Начните возвращать себе себя – через свое внимание. Капля за каплей, день за днем», - посоветовала психолог.