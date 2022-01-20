Эксперт Раева посоветовала не отказываться зимой от небольшого количества жира

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20 января 2022, 21:42

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Как пишет "Подмосковье Сегодня", начальник отдела надзора по гигиене питания подмосковного Роспотребнадзора Надежда Раева посоветовала не исключать жиры из рациона питания зимой.



Особенно жиры нужны для усвоения витаминов группы A.



"Витамины группы A находятся в рыбьем жире, печени, молочных продуктах, твороге, сырах, сливочном масле, – рассказывает Раева. – Кроме того, каротиноиды (провитамины группы A) есть в шпинате, зеленом луке, персиках, яблоках, бобовых. Эти вещества очень хорошо усваиваются с небольшим количеством жира. Витамины A, а также E, D, K – жирорастворимые".

Именно поэтому в рационе зимой должны быть молочные продукты, но тем, кто боится поправиться, стоит их брать с небольшой жирностью до 2,5 - 3 процентов. Тогда жир не отложится, а будет участвовать в производстве полезного холестерина и некоторых гормонов.



Также о важности полноценного питания говорит и главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Министерства здравоохранения Московской области Наталия Махнева.



"Недостаток калорий отражается в замедлении роста волос и усилении их выпадения, однако гораздо важнее состав потребляемой пищи: соотношение белков, жиров и углеводов", – поясняет Махнева.



По совету врача, стоит не только питаться полноценно, но и включать в свой рацион продукты, содержащие омега-3 или омега-6 жирные кислоты, например, это может быть рыбий жир и льняное масло.

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