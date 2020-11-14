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Вирусолог Зверев рассказал, кому не грозит тяжелая форма COVID-19

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Вирусолог Зверев рассказал, кому не грозит тяжелая форма COVID-19
врачи скорой помощи, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал в рамках разговора с журналистами, кто менее подвержен риску перенести коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

Зверев отметил, что тяжело болеют пациенты с хроническими заболеваниями, нарушением кровообращения или работы иммунной системы.

По словам эксперта, остальным людям, если они соблюдают нормы гигиены и масочный режим, "практически ничего не угрожает". Виталий Зверев также заметил, что те, кто переносит коронавирус нового типа в легкой форме, являются менее опасными для окружающих.

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