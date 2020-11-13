Коронавирус во Франции не утихает

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13 ноября 2020, 22:11 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Коронавирусная обстановка во Франции не улучшается, а становится только хуже. Вторая волна в самом разгаре, и видимо, останавливаться она не станет в ближайшие месяца два.

На сегодня во Франции уже почти 2 миллиона заболевших (1 915 282). 139 212, по официальным данным, успешно оправились от инфекции. 42 600 человек умерли от осложнений. В основном это очень пожилые люди, инвалиды, онкобольные и те, у кого слабый иммунитет. Премьер-министр Франции Кастекс утверждает, что вторая волна чрезвычайно сильная. «За последние два месяца умерло 10 000 человек», - отмечает Кастекс.

Также премьер-министр заявил, что власть должна помогать своему населению в трудную минуту. По его словам, французское правительство продолжит оказывать поддержку предприятиям, временно закрывшимся из-за пандемии. Его прогнозы насчёт будущего страны не слишком радостные. Кастекс считает, что экономическая активность во Франции к концу ноября может упасть до 12 процентов. Об отменах карантинных мер пока не идёт и речи. Даже если ситуация чуть-чуть прояснится, ограничительные меры смягчат, но рестораны и спортивные залы по-прежнему останутся закрытыми.