Мясников объяснил, стоит ли отказываться от душа при повышенной температуре

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10 ноября 2020, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]

градусник, фото: pixabay.com

Известный телеведущий и врач Александр Мясников прокомментировал распространённое мнение о том, что при температуре выше 37 градусов и простуде нельзя принимать душ.

«… люди лежат в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. Но какой смысл? Душ принимать можно и нужно. Если температура под 40, то человеку уже, вероятно, не до этого, может ему настолько плохо, что он не может стоять. Но обтирать его также надо - это принесет облегчение», -высказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников отметил, что от воды кожа начинает дышать и человеку становится легче.

Ранее Мясников обвинил в разорении медицины самих россиян, которые то и дело бегают по врачам.