Доктор Мясников обвинил в разорении медицины самих россиян, которые то и дело бегают по врачам
9 ноября 2020, 22:09[ «Аргументы Недели» ]
Доктор Мясников считает, что именно россияне разоряют отечественную медицину, потому что вечно бегают по врачам и находят у себя болячки, которых на самом деле и нет.
«Заболела голова - бегут на томограф, закололо в боку - ультразвук. Делаем операции, а потом оказывается - делать их не надо было. Потому что находки неясной клинической значимости просто разоряют нашу медицину. И потом создается ситуация, когда во многих местах не хватает самого необходимого, а потому и не хватает, что мы тратим деньги зря, а там, куда нужно у нас уже и нет средств», - уверенно заявляет коллега Малышевой.
Ну вот теперь стало понятно, в чем причина плачевного состояния отечественной медицины. А то все говорили, что оптимизация плохо сработала, больницы позакрывали, кризис в экономике и прочее, а оказывается виноваты сами больные: болеют часто.
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