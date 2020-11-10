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Эпидемиолог Лебедев заявил, что заражение COVID-19 через еду в ресторане маловероятно

, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эпидемиолог Лебедев заявил, что заражение COVID-19 через еду в ресторане маловероятно
стол в ресторане, pixabay.com

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что заражение коронавирусом нового типа в ресторане через еду является маловероятным.

По словам специалиста, основной риск инфицирования COVID-19 в общественных местах связан с несоблюдением гражданами социальной дистанции, отсутствием масок и недостаточной гигиеной.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в большинстве случаев люди заражаются коронавирусной инфекцией в общественном транспорте. Глава ведомства также назвала текущую ситуацию с распространением COVID-19 напряженной.

ЕТ

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