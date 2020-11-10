Эпидемиолог Лебедев заявил, что заражение COVID-19 через еду в ресторане маловероятно
10 ноября 2020, 07:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что заражение коронавирусом нового типа в ресторане через еду является маловероятным.
По словам специалиста, основной риск инфицирования COVID-19 в общественных местах связан с несоблюдением гражданами социальной дистанции, отсутствием масок и недостаточной гигиеной.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в большинстве случаев люди заражаются коронавирусной инфекцией в общественном транспорте. Глава ведомства также назвала текущую ситуацию с распространением COVID-19 напряженной.
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