Финляндия может открыть границы для туристов из России

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9 ноября 2020, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

Финляндия, фото: pixabay.com

Власти Финляндии могут открыть границы для российских туристов в конце декабря. В настоящее время министерство социальных дел и здравоохранения страны готовит список государств, граждане которых смогут приехать в Финляндию на отдых.

Сейчас в отношении российских граждан действует второй класс ограничений на въезд. Въехать в Финляндию могут дипломаты, сотрудники медицинских организаций, обладатели вида на жительства и члены их семей, а граждане, у которых есть «обоснованные причины».

Без ограничений пресечь финскую границу могут туристы из Ватикана, Австралии, Южной Кореи, Японии, Руанды, Сингапура, Таиланда, Уругвая, Новой Зеландии, граждане стран ЕС, в которых количество новых случаев не превышает 25 на 100 тысяч человек за последние две недели, - передает РБК.

Финляндия начала готовить закон, при действии которого приехать в страну разрешат туристам из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, куда входит Россия.

Закон хотят принять до 22 декабря, - сообщил портал Yle.