Минздрав РФ обновил список препаратов для профилактики COVID-19

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27 октября 2020, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]

здание Минздрава, фото: соцсети

Министерство здравоохранения России опубликовало обновленную версию рекомендаций по лечению и профилактике коронавируса. Пациентам из групп риска и здоровым людям рекомендуется использовать два препарата.

Всем здоровым людям и представителям групп риска — пожилым и страдающим хроническими заболеваниями — рекомендуется для профилактики использовать или рекомбинантный ИФН-α, или умифеновир.

Отмечается, что в случае контакта с заболевшим COVID-19 допустимо принимать гидроксихлорохин вместе с умифеновиром. Беременным женщинам рекомендовано только интраназальное введение рекомбинантного ИФН-α.

В списке рекомендованных для лечения лечении COVID-19 находятся шесть препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), интерферон-альфа.

Согласно рекомендациям ведомства, пока нет однозначных выводов об их эффективности. Применение этих препаратов допустимо по решению врачебной комиссии — если потенциальная польза для пациента превысит риски.

В Минздраве призвали не принимать антибиотики для профилактики коронавируса.