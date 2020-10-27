Минздрав РФ обновил список препаратов для профилактики COVID-19

Министерство здравоохранения России опубликовало обновленную версию рекомендаций по лечению и профилактике коронавируса. Пациентам из групп риска и здоровым людям рекомендуется использовать два препарата.
Всем здоровым людям и представителям групп риска — пожилым и страдающим хроническими заболеваниями — рекомендуется для профилактики использовать или рекомбинантный ИФН-α, или умифеновир.
Отмечается, что в случае контакта с заболевшим COVID-19 допустимо принимать гидроксихлорохин вместе с умифеновиром. Беременным женщинам рекомендовано только интраназальное введение рекомбинантного ИФН-α.
В списке рекомендованных для лечения лечении COVID-19 находятся шесть препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), интерферон-альфа.
Согласно рекомендациям ведомства, пока нет однозначных выводов об их эффективности. Применение этих препаратов допустимо по решению врачебной комиссии — если потенциальная польза для пациента превысит риски.
В Минздраве призвали не принимать антибиотики для профилактики коронавируса.