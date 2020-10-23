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В Минздраве призвали не принимать антибиотики для профилактики коронавируса

, 17:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Минздраве призвали не принимать антибиотики для профилактики коронавируса
Фото: pixabay.com

Антибиотики не помогают от коронавируса, их нельзя использовать для профилактики, так как микроорганизмы могут стать устойчивыми к ним и лечить различные инфекции будет очень сложно.

Об этом сообщил главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. Он отметил, что любые антибиотики не действуют на вирусы, включая коронавирус. Антибиотики также не работают для так называемой профилактики возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях, включая новую коронавирусную инфекцию, сообщает РИА Новости.

«Использование антибиотиков не по назначению может привести к тому, что другие микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми, и врачам будет чрезвычайно сложно заниматься лечением возможных бактериальных осложнений», – заявил Козлов.

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ДВа

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