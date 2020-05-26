Доктор Мясников объяснил, почему врачи не одобряют антибактериальное мыло

Доктор Александр Мясников рассказал, почему для домашнего использования во время пандемии коронавируса предпочтение стоит отдавать обычному мылу, а не антибактериальному.
«Вообще, врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу. Потому что считается, что антибактериальное мыло увеличивает резистентность к антибиотикам. Что такое антибактериальное? Это содержащее те или иные антибиотики, убивающие бактерии», - объяснил Мясников.
Он добавил, что использование антибактериального мыла оправдано лишь в некоторых специфических случаях. Для широкого применения достаточно и обычного мыла.