Доктор и телеведущий Мясников назвал число «реально зараженных» коронавирусом в России

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23 мая 2020, 21:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Мясников. Фото: Инстаграм Александра Мясникова.

Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников заявил, что «в действительности в России значительно меньше зараженных, чем это следует из статистики».

По его словам, следует считать только тех, кто «подхватил инфекцию» лишь за последние пару недель.

«Всего в России на сегодняшний день 335 тысяч инфицированных. Но это не так! Болезнь протекает обычно 7-14 дней. Значит, инфицированы на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели», – отметил доктор.

Мясников при этом отметил, что считал «на коленке и в уме».