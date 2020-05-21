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Доктор Мясников озвучил потенциальное число переболевших COVID-19 жителей России

, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Мясников озвучил потенциальное число переболевших COVID-19 жителей России
Российские медики, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Медицинский специалист Александр Мясников, являющийся представителем информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, рассказал, сколько жителей Российской Федерации могли переболеть COVID-19. По данному вопросу врач высказался в эфире YouTube-канала «Cоловьев LIVE».

Мясников привел данные проводившихся в Соединенных Штатах и Франции исследований, которые свидетельствуют о том, что коронавирусную инфекцию перенесли около 5% населения этих стран. «Если предположить, что у нас тоже 5%, это 7 миллионов человек в России», - отметил врач.

Ранее в четверг сообщалось, что Александр Мясников назвал препарат, обладающий возможным защитным эффектом от COVID-19.

ДЦ

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