Доктор Мясников озвучил потенциальное число переболевших COVID-19 жителей России

Аргументы Недели → Здоровье 13+

21 мая 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

Российские медики, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Медицинский специалист Александр Мясников, являющийся представителем информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, рассказал, сколько жителей Российской Федерации могли переболеть COVID-19. По данному вопросу врач высказался в эфире YouTube-канала «Cоловьев LIVE».

Мясников привел данные проводившихся в Соединенных Штатах и Франции исследований, которые свидетельствуют о том, что коронавирусную инфекцию перенесли около 5% населения этих стран. «Если предположить, что у нас тоже 5%, это 7 миллионов человек в России», - отметил врач.

Ранее в четверг сообщалось, что Александр Мясников назвал препарат, обладающий возможным защитным эффектом от COVID-19.