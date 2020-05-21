Елена Малышева назвала витамин для защиты от коронавируса COVID-19

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21 мая 2020, 08:13 [ «Аргументы Недели» ]

Врач и телеведущая Елена Малышева, Maxim Burlak / globallookpress.com

Витамин D помогает защититься от представляющего смертельную опасность для человека коронавируса COVID-19. Соответствующей информацией поделилась Елена Малышева, российский врач и телевизионная ведущая.

Как отметила Малышева на своей странице в соцсети Instagram, витамин D необходим для «первичной встречи» лимфоцитов, способных «съесть» коронавирус, с попавшим в организм COVID-19.

Медицинский специалист добавила, что названный ею витамин способствует укреплению костей, нормальной работе сердца и иммунной системы.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что зарубежные ученые посоветовали эффективный способ избежать преждевременной смерти.