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Исследователи посоветовали эффективный способ избежать преждевременной смерти

, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Исследователи посоветовали эффективный способ избежать преждевременной смерти
Медики обсуждают диагноз пациента, imagefruit / globallookpress.com

Езда на велосипеде является эффективным способом избежать преждевременной кончины. К соответствующему выводу пришли ученые, работающие в Имперском колледже Лондона и Кембриджском университете.

Как пишет MedicalXpress, на протяжении двадцати пять лет исследователи следили за состоянием здоровья 300 тысяч человек. Выяснилось, что у людей, которые добираются до работы на велосипеде, на 24% меньше риск умереть от сердечно-сосудистых недугов и на 16% - от рака – чем у автолюбителей.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете разместили материал, в котором перечисляются возможные симптомы появления злокачественной опухоли в желудке.

ДЦ

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