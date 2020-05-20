Названы шесть возможных симптомов появления злокачественной опухоли в желудке

Обозначены сигналы человеческого организма, которые могут указывать на появление злокачественного новообразования в желудке. Данные симптомы перечислены в материале, размещенном в российском интернет-сегменте.
Ресурс «Динамика жизни» пишет, что обеспокоиться следует, если наблюдаются:
1. свежая кровь в стуле;
2. внезапная потеря аппетита;
3. жжение и боль в эпигастральной области;
4. постоянная изжога;
5. рвота с кровью:
6. беспричинное резкое похудение.
Ранее в среду сообщалось, что испанские ученые назвали продукты, употребление которых способствует старению. В данный список, в частности, попали полуфабрикаты и хлеб.