Названы шесть возможных симптомов появления злокачественной опухоли в желудке

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20 мая 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Динамика жизни»

Пациент на приеме у врача, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены сигналы человеческого организма, которые могут указывать на появление злокачественного новообразования в желудке. Данные симптомы перечислены в материале, размещенном в российском интернет-сегменте.

Ресурс «Динамика жизни» пишет, что обеспокоиться следует, если наблюдаются:

1. свежая кровь в стуле;

2. внезапная потеря аппетита;

3. жжение и боль в эпигастральной области;

4. постоянная изжога;

5. рвота с кровью:

6. беспричинное резкое похудение.

Ранее в среду сообщалось, что испанские ученые назвали продукты, употребление которых способствует старению. В данный список, в частности, попали полуфабрикаты и хлеб.