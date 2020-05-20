Ученые озвучили список ускоряющих старение человеческого организма продуктов

Аргументы Недели → Здоровье 13+

20 мая 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

Научная работа, Serguei Fomine / globallookpress.com

Специалисты, работающие в расположенном в Испании Университете Наварры, рассказали, какие продукты питания ускоряют старение организма человека. Данной теме посвящена заметка, появившаяся на страницах интернет-СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», ученые назвали следующие продукты:

1. хлебобулочные изделия и снеки;

2. газировка;

3. кукурузные хлопья с сахаром;

4. полуфабрикаты;

5. различного рода десерты.

Отмечается, что в данной еде много сахара, жира, соли, консервантов и красителей. При этом она бедна витаминами и клетчаткой.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что врач Евгений Комаровский поведал, какие факторы влияют на тяжесть коронавируса у заразившегося им человека.