Ученые озвучили список ускоряющих старение человеческого организма продуктов

Специалисты, работающие в расположенном в Испании Университете Наварры, рассказали, какие продукты питания ускоряют старение организма человека. Данной теме посвящена заметка, появившаяся на страницах интернет-СМИ.
Как пишет издание «Русская весна», ученые назвали следующие продукты:
1. хлебобулочные изделия и снеки;
2. газировка;
3. кукурузные хлопья с сахаром;
4. полуфабрикаты;
5. различного рода десерты.
Отмечается, что в данной еде много сахара, жира, соли, консервантов и красителей. При этом она бедна витаминами и клетчаткой.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что врач Евгений Комаровский поведал, какие факторы влияют на тяжесть коронавируса у заразившегося им человека.