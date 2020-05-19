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Доктор Комаровский назвал три влияющих на тяжесть коронавируса COVID-19 фактора

, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Комаровский назвал три влияющих на тяжесть коронавируса COVID-19 фактора
Автомобиль скорой помощи на улицах Киева, Ovsyannikova Yulia / globallookpress.com

Евгений Комаровский, врач и телевизионный ведущий с Украины, обозначил факторы, которые влияют на тяжесть протекания COVID-19 у человека, зараженного коронавирусом. По данной теме медицинский специалист высказался, отвечая на вопросы интернет-пользователей в эфире своего YouTube-канала.

Комаровский назвал такие факторы, как состояние здоровья пациента, условия, в которых он находится, и концентрация вируса, попадающая в дыхательные пути.

Ранее во вторник сообщалось, что российский эндокринолог Лейла Бекирова озвучила симптомы, которые могут свидетельствовать о возникновении сахарного диабета. В списке, озвученным врачом, в частности, присутствуют кожный зуд и сухость во рту.

ДЦ

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