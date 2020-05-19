Эндокринолог назвала пять вероятных симптомов возникновения сахарного диабета

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19 мая 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Российский врач-эндокринолог Лейла Бекирова рассказала, какие сигналы организма могут указывать на возникновение сахарного диабета. Данные симптомы приведены в публикации, размещенной в блогосфере.

Как пишет канал «МИР 24» в «Яндекс. Дзен», специалист назвала следующие признаки:

1. кожный зуд;

2. постоянная жажда, при которой человек способен выпить до трех литров жидкости в сутки;

3. сухость во рту;

4. учащенное мочеиспускание;

5. плохое заживление ран.

Ранее во вторник сообщалось, что исследователи, работающие в Соединенных Штатах, предупредили об угрозе катастрофической смертности от коронавируса COVID-19.