Эндокринолог назвала пять вероятных симптомов возникновения сахарного диабета

Российский врач-эндокринолог Лейла Бекирова рассказала, какие сигналы организма могут указывать на возникновение сахарного диабета. Данные симптомы приведены в публикации, размещенной в блогосфере.
Как пишет канал «МИР 24» в «Яндекс. Дзен», специалист назвала следующие признаки:
1. кожный зуд;
2. постоянная жажда, при которой человек способен выпить до трех литров жидкости в сутки;
3. сухость во рту;
4. учащенное мочеиспускание;
5. плохое заживление ран.
Ранее во вторник сообщалось, что исследователи, работающие в Соединенных Штатах, предупредили об угрозе катастрофической смертности от коронавируса COVID-19.