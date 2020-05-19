Ученые из США предупредили об угрозе катастрофической смертности от коронавируса

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19 мая 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль скорой помощи в Нью-Йорке, Lev Radin / globallookpress.com

Смертность от коронавируса COVID-19 может достигнуть катастрофических масштабов, если международное сообщество не примет решительных мер по борьбе с этим заболеванием. С соответствующим предупреждением выступили ученые, работающие в Соединенных Штатах.

Как информирует издание Health Affairs, сотрудники Вашингтонского университета провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что коронавирусная инфекция значительнее смертоноснее сезонного гриппа. Согласно подготовленному специалистами прогнозу, если в текущем году в Штатах COVID-19 заразятся столько граждан, сколько заболели гриппом в период эпидемии в 2018-м и 2019-м - 35,5 млн – то от коронавируса скончаются почти полмиллиона человек.

Ранее во вторник сообщалось, что на страницах СМИ назвали главные возможные осложнения у перенесших коронавирус пациентов.