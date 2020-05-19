Названы главные возможные осложнения у переболевших коронавирусом пациентов

Аргументы Недели → Здоровье 13+

19 мая 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, Tomer Velmer / globallookpress.com

Обозначены основные осложнения, которые могут возникнуть у людей, переболевших коронавирусом COVID-19, который распространяется в настоящий момент по Земле. Соответствующая информация содержится в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

В списке, приведенном изданием «Русская весна», фигурируют:

1. рубцы в легких;

2. инсульт;

3. поражения сердца;

4. почечная недостаточность;

5. депрессивное расстройство и психоз.

Ранее во вторник сообщалось, что доктор Александр Мясников перечислил обезболивающие лекарства, опасные для здоровья человека. Среди данных препаратов врач назвал, в частности, анальгин.