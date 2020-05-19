Доктор Мясников перечислил опасные для здоровья обезболивающие препараты

Аргументы Недели → Здоровье 13+

19 мая 2020, 08:10 [ «Аргументы Недели» ]

Таблетки, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Александр Мясников назвал обезболивающие препараты, которые представляют опасность для здоровья человека. По данному вопросу врач и ведущий высказался некоторое время назад в телевизионном эфире.

В ходе своей программы на канале «Россия 1» специалист предостерег от лечения на дому «старым добрым» анальгином. По словам Мясникова, данное лекарство негативным образом действует на почки. В числе других опасных обезболивающих врач назвал ибупрофен и диклофенак.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в российской блогосфере опубликовали материал, в котором рассказывается о быстрых способах снижения артериального давления естественным путем.