Названы четыре способа быстрого снижения артериального давления без таблеток

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18 мая 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач измеряет артериальное давление пациенту, 001 Stewart Goldstein / globallookpress.com

Перечислены способы, которые позволяют быстро снизить артериальное давление без медицинских препаратов. Соответствующие рекомендации содержатся в материале, размещенном в российской блогосфере.

Как пишет канал «Образ жизни» в «Яндекс. Дзен», нормализовать давление можно с помощью:

1. глубокого, плавного дыхания животом в течение трех – пяти минут;

2. холодной воды – под ее потоком следует подержать руки;

3. теплого чая с мятой;

4. компресса с яблочным уксусом – его нужно приложить к ступням на пятнадцать минут.

Прежде чем брать на вооружение данные советы, необходимо в обязательном порядке проконсультироваться с лечащим врачом.

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