Названы четыре способа быстрого снижения артериального давления без таблеток

Перечислены способы, которые позволяют быстро снизить артериальное давление без медицинских препаратов. Соответствующие рекомендации содержатся в материале, размещенном в российской блогосфере.
Как пишет канал «Образ жизни» в «Яндекс. Дзен», нормализовать давление можно с помощью:
1. глубокого, плавного дыхания животом в течение трех – пяти минут;
2. холодной воды – под ее потоком следует подержать руки;
3. теплого чая с мятой;
4. компресса с яблочным уксусом – его нужно приложить к ступням на пятнадцать минут.
Прежде чем брать на вооружение данные советы, необходимо в обязательном порядке проконсультироваться с лечащим врачом.
Ранее сообщалось, что в интернет выложили список предметов быта, которые способны спровоцировать онкологические недуги.