Опубликованы три совета доктора Мясникова по снижению давления без медпрепаратов

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15 мая 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач измеряет артериальное давление пациенту, Jochen Tack / globallookpress.com

Российский врач и телевизионный ведущий Александр Мясников рассказал, как снизить артериальное давление без приема лекарственных средств. Рекомендации специалиста приведены в материале, размещенном в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Мясников посоветовал:

1. соблюдать диету, в ежедневном рационе должны присутствовать овощи и фрукты, которые являются источником клетчатки:

2. отказаться от соли;

3. регулярные аэробные нагрузки – пешие прогулки, езда на велосипеде, плавание.

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