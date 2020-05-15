Опубликованы три совета доктора Мясникова по снижению давления без медпрепаратов

Российский врач и телевизионный ведущий Александр Мясников рассказал, как снизить артериальное давление без приема лекарственных средств. Рекомендации специалиста приведены в материале, размещенном в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Мясников посоветовал:
1. соблюдать диету, в ежедневном рационе должны присутствовать овощи и фрукты, которые являются источником клетчатки:
2. отказаться от соли;
3. регулярные аэробные нагрузки – пешие прогулки, езда на велосипеде, плавание.
Ранее сегодня сообщалось, что в Минздраве Российской Федерации назвали самый эффективный способ защиты от заражения смертельно опасным коронавирусом COVID-19.