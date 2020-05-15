В российском Минздраве назвали лучший способ защиты от заражения коронавирусом

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15 мая 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга, Sergei Mikhailichenko / globallookpress.com

Наталья Мокрышева, глава Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии российского Минздрава, рассказала о мерах профилактики коронавируса COVID-19. Об этом идет речь в заметке, размещенной на страницах интернет-СМИ.

Как пишет портал NEWS.ru, специалист отметила, что лучшим способом защиты от заражения является самоизоляция. При этом она констатировала, что подобный режим грозит проблемами со здоровьем. Чтобы их избежать, нужно правильно питаться, соблюдать водный баланс и не забывать о физической активности, посоветовала Мокрышева.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественные медики перечислили самые опасные заболевания при коронавирусе.