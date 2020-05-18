Опубликован список способных спровоцировать появление рака бытовых предметов

Перечислены предметы быта, в составе которых содержатся элементы, способные спровоцировать образование злокачественной опухоли в организме человека. Соответствующий материл размещен в российской блогосфере.
В списке, приведенном каналом «Медик.com» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. шампуни, мыло, гели для душа и другие моющие средства для тела и головы;
2. парафиновые свечи;
3. освежители воздуха;
4. гуашь и прочие краски, используемые для рисования.
Ранее сообщалось, что врач Александр Мясников рассказал, какая группа заболеваний повышает риск заражения коронавирусом COVID-19 и увеличивает вероятность смерти от данного недуга.