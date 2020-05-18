Опубликован список способных спровоцировать появление рака бытовых предметов

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18 мая 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Перечислены предметы быта, в составе которых содержатся элементы, способные спровоцировать образование злокачественной опухоли в организме человека. Соответствующий материл размещен в российской блогосфере.

В списке, приведенном каналом «Медик.com» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. шампуни, мыло, гели для душа и другие моющие средства для тела и головы;

2. парафиновые свечи;

3. освежители воздуха;

4. гуашь и прочие краски, используемые для рисования.

Ранее сообщалось, что врач Александр Мясников рассказал, какая группа заболеваний повышает риск заражения коронавирусом COVID-19 и увеличивает вероятность смерти от данного недуга.