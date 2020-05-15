Врачи назвали шесть предупреждающих о риске рака поджелудочной железы симптомов

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15 мая 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedikForum.ru

Медики, Jörg Horstmann / globallookpress.com

Онкологи из Великобритании перечислили сигналы человеческого организма, предупреждающие о риске злокачественной опухоли поджелудочной железы. Об этом рассказывается в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

В списке возможных симптомов смертельно опасного недуга, приведенном порталом MedikForum.ru, фигурируют:

1. возникновение проблем с кожей;

2. изменения в работе кишечника;

3. тупая боль в верхней части живота;

4. быстрое насыщение во время приема пищи;

5. потемнение мочи;

6. приступы тошноты.

Ранее в пятницу сообщалось, что в блогосфере опубликовали советы доктора Александра Мясникова по снижению артериального давления без лекарств.