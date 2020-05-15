Врачи назвали шесть предупреждающих о риске рака поджелудочной железы симптомов

Онкологи из Великобритании перечислили сигналы человеческого организма, предупреждающие о риске злокачественной опухоли поджелудочной железы. Об этом рассказывается в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.
В списке возможных симптомов смертельно опасного недуга, приведенном порталом MedikForum.ru, фигурируют:
1. возникновение проблем с кожей;
2. изменения в работе кишечника;
3. тупая боль в верхней части живота;
4. быстрое насыщение во время приема пищи;
5. потемнение мочи;
6. приступы тошноты.
Ранее в пятницу сообщалось, что в блогосфере опубликовали советы доктора Александра Мясникова по снижению артериального давления без лекарств.