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Врачи назвали шесть предупреждающих о риске рака поджелудочной железы симптомов

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedikForum.ru

Врачи назвали шесть предупреждающих о риске рака поджелудочной железы симптомов
Медики, Jörg Horstmann / globallookpress.com

Онкологи из Великобритании перечислили сигналы человеческого организма, предупреждающие о риске злокачественной опухоли поджелудочной железы. Об этом рассказывается в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

В списке возможных симптомов смертельно опасного недуга, приведенном порталом MedikForum.ru, фигурируют:

1. возникновение проблем с кожей;

2. изменения в работе кишечника;

3. тупая боль в верхней части живота;

4. быстрое насыщение во время приема пищи;

5. потемнение мочи;

6. приступы тошноты.

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ДЦ

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