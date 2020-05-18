Мясников назвал повышающую риск коронавируса и смерти от COVID-19 группу болезней

Александр Мясников, российский врач и телеведущий, рассказал, для людей с какими хроническими недугами наиболее опасен коронавирус COVID-19. По данному вопросу специалист высказался на видео, размещенном в YouTube.
Как предупредил Мясников, вероятность заболеть коронавирусом и умереть от него особенно высока у пациентов, страдающих заболеваниями почек. Доктор посоветовал людям с диагнозами данной группы неукоснительно следовать официальным рекомендациям, касающимся профилактики COVID-19.
Ранее сообщалось, что медики перечислили сигналы человеческого организма, которые могут указывать на рак поджелудочной железы.