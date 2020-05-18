Мясников назвал повышающую риск коронавируса и смерти от COVID-19 группу болезней

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18 мая 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль скорой помощи на улицах Санкт-Петербурга, Zamir Usmanov / globallookpress.com

Александр Мясников, российский врач и телеведущий, рассказал, для людей с какими хроническими недугами наиболее опасен коронавирус COVID-19. По данному вопросу специалист высказался на видео, размещенном в YouTube.

Как предупредил Мясников, вероятность заболеть коронавирусом и умереть от него особенно высока у пациентов, страдающих заболеваниями почек. Доктор посоветовал людям с диагнозами данной группы неукоснительно следовать официальным рекомендациям, касающимся профилактики COVID-19.

Ранее сообщалось, что медики перечислили сигналы человеческого организма, которые могут указывать на рак поджелудочной железы.