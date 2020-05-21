Мясников назвал препарат с возможным эффектом защиты от коронавируса COVID-19

Капли для носа интерферон могут обладать эффектом защиты от коронавируса COVID-19. Об этом в разговоре с представителями интернет-СМИ рассказал некоторое время назад Александр Мясников, российский врач и телевизионный ведущий.
По словам специалиста, ставшего собеседником издания ФАН, он сам лично пользуется обозначенным методом профилактики, когда посещает медицинские учреждения, в которых проходят курс лечения пациенты, зараженные коронавирусом.
Ранее в четверг сообщалось, что врач Елена Малышева поведала на своей странице в социальной сети Instagram о пользе приема витамина D для защиты от COVID-19.