Мясников назвал препарат с возможным эффектом защиты от коронавируса COVID-19

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21 мая 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Российские медики, Xinhua / globallookpress.com

Капли для носа интерферон могут обладать эффектом защиты от коронавируса COVID-19. Об этом в разговоре с представителями интернет-СМИ рассказал некоторое время назад Александр Мясников, российский врач и телевизионный ведущий.

По словам специалиста, ставшего собеседником издания ФАН, он сам лично пользуется обозначенным методом профилактики, когда посещает медицинские учреждения, в которых проходят курс лечения пациенты, зараженные коронавирусом.

Ранее в четверг сообщалось, что врач Елена Малышева поведала на своей странице в социальной сети Instagram о пользе приема витамина D для защиты от COVID-19.