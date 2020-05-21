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Доктор Мясников разоблачил миф от «фантазеров-психов» о ношении медицинских масок

, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Мясников разоблачил миф от «фантазеров-психов» о ношении медицинских масок
Жители Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Александр Мясников развеял миф о ношении медицинских масок, который, по словам специалиста, распространяют «фантазеры-психи». Запись выступления врача и ведущего по данному вопросу опубликована на видеохостинге YouTube.

Мясников назвал «бредом» утверждение о том, что заболевшим необходимо носить маску белой стороной к лицу, а тем, кто хочет защитить себя, - поступать наоборот. Как заявил доктор, маску можно надевать любой стороной. Главное условие – жесткое ребро с фиксатором должно плотно прилегать к носу.

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ДЦ

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