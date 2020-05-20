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Доктор Мясников объяснил свои слова о смертности от коронавируса «кому положено умереть – помрут»

, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Мясников объяснил свои слова о смертности от коронавируса «кому положено умереть – помрут»
Александр Мясников, фото из соцсети

Александр Мясников, врач, ведущий телепрограммы о здоровье, руководитель информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом, объяснил своё мнение о том, что все люди переболеют коронавирусом, а «кому положено умереть – помрут».

Доктор Мясников призвал россиян проявить смиренность и перестать бояться коронавируса, так как«кому положено умереть, — помрут». Эти слова врач сказал в эфире Youtube-канала телеведущего Владимира Соловьева «Соловьев. LIVE».

Мясников высказывал в беседе с Соловьевым мнение по поводу страха людей перед угрозой заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19.

Известный врач посоветовал россиянам не пытаться искать в каждом симптоме заражение коронавирусом.  А тех, кто все-таки заразился, Мясников призвал не паниковать, а обследоваться, «сдать тест, чтобы не заразить других».

Теледоктор подчеркнул, что COVID-19 все равно «возьмет свое», и инфекцией рано или поздно переболеют все, поэтому нужно «просто жить». «Кому положено умереть — помрут», - считает доктор Мясников.

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