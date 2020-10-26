Врач Пшеничникова предупредила об опасной пандемии - дефиците магния

Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения московской больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова рассказала о новой опасной пандемии.
«Считается, что дефицит магния — это пандемия, с ней нужно бороться. Анализ на магний взять крайне тяжело, поэтому проверить не можем. Он не образует камни, выводится с калом, он совершенно безопасен. Можно пить 300 мг — два месяца пьёте, месяц не пьёте, схем сейчас очень много», - высказала она.
Пшеничникова советует составлять специальные диетыи пополнять рацион богатыми этим микроэлементом продуктами, например, черный шоколад, орехи, авокадо.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.