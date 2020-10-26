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Врач Пшеничникова предупредила об опасной пандемии - дефиците магния

, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Врач Пшеничникова предупредила об опасной пандемии - дефиците магния
медик, фото: pixels.com

Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения московской больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова рассказала о новой опасной пандемии.

«Считается, что дефицит магния — это пандемия, с ней нужно бороться. Анализ на магний взять крайне тяжело, поэтому проверить не можем. Он не образует камни, выводится с калом, он совершенно безопасен. Можно пить 300 мг — два месяца пьёте, месяц не пьёте, схем сейчас очень много», - высказала она.

Пшеничникова советует составлять специальные диеты и пополнять рацион богатыми этим микроэлементом продуктами, например, черный шоколад, орехи, авокадо.

БА

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