Гастроэнтеролог Дианова о доставке еды на дом: «Сильный приступ панкреатита»

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26 октября 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

пицца, фото: pixabay.com

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, какими последними для организма может обернуться частая доставка еды на дом. По ее словам, велика вероятность получить не очень полезный продукт.

Дианова отменила, что потребитель не контролирует процесс приготовления и выбор ингредиентов. Также многие блюда слишком калорийные и заказывать их ежедневно не рекомендуется, добавила эксперт.

«Фастфуд должен быть раз в году. Конечно, я утрирую, но все же. Если люди постоянно сидят дома и его потребляют, то потом они познакомятся со мной, с другими диетологами и с хирургами», - предупредила она.

Дианова предлагает выбирать еду средиземноморской кухни с большим количеством овощей и морепродуктов, поскольку эти блюда богаты клетчаткой. Однако она не исключает, что иногда в них встречается перебор по растительным жирам. При этом заказывать пиццу или прочую выпечку, особенно с сочетанием пива, вредно, уточнила диетолог.

«Если мы говорим про пиццу и всякие пирожки, то однозначно нет … из-за фастфуда с алкоголем у меня масса пациентов с серьезными случаями панкреатита. Поджелудочная железа, кстати, дает самые сильные боли в желудочно-кишечном тракте. На фоне высококалорийных жирных блюд, особенно если есть камень в желчном пузыре, может случиться сильный приступ панкреатита», - пояснила она в эфире радио Sputnik.