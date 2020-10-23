Вирусолог Александр Лукашев оценил эффективность зимних перчаток для защиты человека от коронавируса
23 октября 2020, 07:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Обычные зимние перчатки смогут снизить риск заражения коронавирусной инфекцией так же, как и резиновые. Пока роль перчаток оценить трудно. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.
Специалист отметил: точно так же матерчатый аксессуар в транспорте или простые зимние перчатки будут снижать риск заражения, как и резиновые.
«Перчатки не работают, если в них чесать нос. действительно, эффективность контактного пути (передачи коронавируса) настолько непонятна и роль перчаток тоже настолько трудно оценить, что по крайней мере я совершенно точно не вижу причины как-то на уровне закона форсировать их использование», - добавмл Лукашев.
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