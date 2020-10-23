Трамп заявил, что американская вакцина от COVID-19 будет готова в ближайшие недели

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23 октября 2020, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент США Дональд Трамп, Paul Hennessy/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп в рамках теледебатов со своим соперником на предстоящих выборах Джо Байденом заверил, что вакцина от COVID-19 будет готова в стране в течение нескольких недель.

Американский лидер подчеркнул, что вакцина против коронавирусной инфекции уже почти создана и, вероятнее всего, о ней будет объявлено в течение ближайших недель.

В ответ на уточняющий вопрос ведущей, действительно ли препарат можно ожидать так скоро, Дональд Трамп признал, что не может этого гарантировать. Но, по его словам, существует большая вероятность, что вакцина будет готова раньше конца 2020 года.