Трамп в рамках теледебатов заявил, что Байден получал деньги от России
23 октября 2020, 07:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках последнего тура теледебатов заявил, что его соперник на грядущих в стране выборах Джо Байден якобы получал деньги от РФ через Владимира Путина.
Трамп утверждает, что Россия, Китай и Украина никогда ему не платили, а Байден якобы получал деньги от трех вышеуказанных стран. Президент США добавил, что его соперник на предстоящих выборах "получил 3,5 миллиона долларов от России через Путина, поскольку он был в хороших отношениях с бывшим мэром Москвы". Американский лидер добавил, что когда-нибудь Джо Байдену придется объясниться перед жителями Штатов.
Байден категорически отверг данные обвинения и заявил, что ни взял ни пенни ни от одной страны.
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