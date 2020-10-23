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Трамп в рамках теледебатов заявил, что Байден получал деньги от России

, 07:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Трамп в рамках теледебатов заявил, что Байден получал деньги от России
президент США Дональд Трамп, Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках последнего тура теледебатов заявил, что его соперник на грядущих в стране выборах Джо Байден якобы получал деньги от РФ через Владимира Путина.

Трамп утверждает, что Россия, Китай и Украина никогда ему не платили, а Байден якобы получал деньги от трех вышеуказанных стран. Президент США добавил, что его соперник на предстоящих выборах "получил 3,5 миллиона долларов от России через Путина, поскольку он был в хороших отношениях с бывшим мэром Москвы". Американский лидер добавил, что когда-нибудь Джо Байдену придется объясниться перед жителями Штатов.

Байден категорически отверг данные обвинения и заявил, что ни взял ни пенни ни от одной страны.

ЕТ

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