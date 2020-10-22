Трамп пошутил, что в РФ американцев считают «чокнутыми» из-за истории с перепиской Байдена-младшего
22 октября 2020, 13:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава США Дональд Трамп высмеял предположение о причастности России к истории с перепиской сына кандидата на пост президента Джо Байдена и заметил, что в РФ, вероятно, думают, что американцы "чокнутые".
Ранее глава комитета по разведке Адам Шифф утверждал, что публикация "разоблачительных" материалов о Джо Байдене и его сыне – это попытки властей Российской Федерации вести кампанию по дезинформации. Позже, однако, и глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф, и руководство ФБР отмечали, что публикация электронной переписки Байдена-младшего не имеет к Москве никакого отношения.
Трамп в рамках выступления на митинге в Северной Каролине заметил, что ноутбук, на котором была обнаружена переписка, – это настоящая "катастрофа". Президент США напомнил, что Байден "вроде забыл забрать его", а Шифф в свою очередь утверждает, что публикации сделала Россия. "Они (россияне), наверное, думают, что мы самые чокнутые люди", – отметил Дональд Трамп.
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