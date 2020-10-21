Политолог Фельдман высмеял историю о ноутбуке с интимными подробностями Байдена-младшего

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман прокомментировал заявление адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани о том, что ему передали ноутбук Байдена-младшего с фотографами несовершеннолетних девочек.
«Зачем такому известному человеку, принадлежащему к политической элите, отдавать ноутбук в какую-то мастерскую? Владелец которой, поняв, кто к нему пришёл, тут же передаёт жёсткий диск адвокату Трампа. Это просто поражает своей наивностью, тем более, когда «рыльце в пушку», - высказал он в эфире радио Sputnik.
Фельдман отметил, что в данной истории важен эмоциональный эффект, поскольку она «грязная». По его словам, в США такая информация может «потопить любого политика».
Ранее сообщалось, что адвокат Трампа показал переписку Джо Байдена с сыном Хантером, в которой его обвинили в «неподобающем поведении с несовершеннолетними», голый мужчина разговаривал по Facetime c 14-летней девочкой.