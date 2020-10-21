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Политолог Фельдман высмеял историю о ноутбуке с интимными подробностями Байдена-младшего

, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Политолог Фельдман высмеял историю о ноутбуке с интимными подробностями Байдена-младшего
Дональд Трамп, фото: Shawn Thew/Globallookpress.com

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман прокомментировал заявление адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани о том, что ему передали ноутбук Байдена-младшего с фотографами несовершеннолетних девочек.

«Зачем такому известному человеку, принадлежащему к политической элите, отдавать ноутбук в какую-то мастерскую? Владелец которой, поняв, кто к нему пришёл, тут же передаёт жёсткий диск адвокату Трампа. Это просто поражает своей наивностью, тем более, когда «рыльце в пушку», - высказал он в эфире радио Sputnik.

Фельдман отметил, что в данной истории важен эмоциональный эффект, поскольку она «грязная». По его словам, в США такая информация может «потопить любого политика».

Ранее сообщалось, что адвокат Трампа показал переписку Джо Байдена с сыном Хантером, в которой его обвинили в «неподобающем поведении с несовершеннолетними», голый мужчина разговаривал по Facetime c 14-летней девочкой. 

БА

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