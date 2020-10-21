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Адвокат Трампа обнародовал переписку Байдена с сыном о связи с несовершеннолетней

, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]

Адвокат Трампа обнародовал переписку Байдена с сыном о связи с несовершеннолетней
Джо Байден, Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что в ноутбуке сына Джо Байдена, главного конкурента Дональда Трампа на выборах, обнаружены материалы интимного характера, связанные с несовершеннолетними девочками.

Джулиани показал переписку Байдена с сыном, в которой Хантер писал об отношениях с Хэлли Байден (вдовой своего брата). Также в сообщениях говорится, что женщина обвинила Байдена-младшего в «неподобающем поведении с несовершеннолетними», ей не понравилось, что голый мужчина разговаривал по Facetime c 14-летней девочкой. Однако школьница данную информацию отрицает, передает телеканал Newsmax.

Адвокат Трампа направил все материалы в полицию штата Делавэр.

БА

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