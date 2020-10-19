Трамп назвал семью Байдена преступной группировкой

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19 октября 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

Американский президент Дональд Трамп заявил, что семья его конкурента – Джозефа Байдена - является преступной группировкой. Байдену–младшему, по заявлениям главы Белого Дома, китайцы дали большую сумму денег.



Подконтрольные президенту СМИ пошли дальше и написали, что китайцы обещали сыну Байдена - Хантеру долю в китайской энергетической компании. Учитывая характер предвыборной кампании в Америке, не стоит принимать разоблачения за истину. Но факт привлечения к избирательному процессу китайской стороны вызывает множество вопросов.



К очернению главных кандидатов имеет отношение китайский миллиардер Го Вэньгуй. Он замешан в шумихе, складывающейся вокруг Хантера Байдена. В Китае отношение к Го также неоднозначное. Он имел связи с осуждёнными в КНР чиновниками, но сбежал из страны, когда началось их разоблачение. Миллиардер пытается отомстить китайским бизнесменам и чиновникам, с которыми у него не получилось построить взаимоотношения. Пекинская пресса, находящаяся под контролем КПК, не может дать вразумительного ответа на обвинения американских СМИ. Эксперты предполагают, что китайские компании просто хотели найти подход к сыну Байдена. Это обычная китайская традиция – строить диалог и бизнес с первыми лицами США. В своё время даже Гоминьдан имел тесные связи с семьёй президента США Рузвельта.



