Врачи назвали пять возможных симптомов раковой опухоли на ранней стадии болезни

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10 августа 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Медицинские специалисты обозначили сигналы человеческого организма, которые могут свидетельствовать о раке на ранней стадии развития данного заболевания. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах британских интернет-СМИ.

Как пишет издание Express, представители Американской онкологической ассоциации назвали следующие симптомы:

1. гиперпигментация;

2. желтый оттенок кожи и белков глаз;

3. интенсивное покраснение отдельных участков кожи;

4. кожный зуд;

5. усиленный рост волос.

Ранее сообщалось, что исследователи из Соединенных Штатов озвучили признак, который предупреждает о повышенном риске летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией.