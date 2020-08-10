Врачи назвали пять возможных симптомов раковой опухоли на ранней стадии болезни
10 августа 2020, 13:16[ «Аргументы Недели» ]
Медицинские специалисты обозначили сигналы человеческого организма, которые могут свидетельствовать о раке на ранней стадии развития данного заболевания. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах британских интернет-СМИ.
Как пишет издание Express, представители Американской онкологической ассоциации назвали следующие симптомы:
1. гиперпигментация;
2. желтый оттенок кожи и белков глаз;
3. интенсивное покраснение отдельных участков кожи;
4. кожный зуд;
5. усиленный рост волос.
Ранее сообщалось, что исследователи из Соединенных Штатов озвучили признак, который предупреждает о повышенном риске летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией.
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