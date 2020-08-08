Ученые назвали признак, предупреждающий о повышенном риске смерти от COVID-19
8 августа 2020, 10:09[ «Аргументы Недели» ]
Работающие в Соединенных Штатах исследователи обозначили симптом, который предупреждает о повышенном риске летального исхода при заболевании коронавирусом COVID-19. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах зарубежных интернет-СМИ.
Издание Eurekalert пишет, что ученые из Университета Джорджа Вашингтона назвали такой признак, как повышенное содержание в крови зараженного человека пяти биомаркеров (IL-6, D-димер, CRP, LDH и ферритина). Это провоцирует воспаление и нарушает свертываемость крови.
К своим выводам специалисты пришли по итогам анализа данных около 300 пациентов с коронавирусом, говорится в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что ученые поведали о популярном лекарстве от гипертонии, которое увеличивает вероятность рака кожи.
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