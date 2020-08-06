Названо повышающее риск рака кожи популярное лекарство от повышенного давления

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6 августа 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Ридус»

Таблетки, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Ученые, работающие в Австралии, рассказали о популярном лекарственном средстве от повышенного артериального давления, которое увеличивает вероятность развития рака кожи. Данной теме посвящена заметка, размещенная на страницах российских интернет-СМИ.

Издание «Ридус» информирует, что сотрудники Университета Нового Южного Уэльса предупредили об опасности такого препарата от гипертонии, как гидрохлоротиазид. Данный доступный по цене и в силу этого популярный диуретик часто входит в состав комбинированных средств. В числе них «Телпрес», «Лозап плюс», «Лориста Н», «Вальсакор Н».

Австралийские специалисты отметили, что гидрохлоротиазид обладает фотосинтезирующими свойствами, которые могут сделать кожу более чувствительной к воздействию солнечных лучей. Поэтому прием препарата повышает шанс развития меланомы, говорится в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что Феликс Ершов, российский вирусолог, назвал «самый страшный сценарий» второй волны COVID-19 для людей, у которых есть недуги хронического характера.