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Вирусолог назвал «самый страшный сценарий» второй волны COVID-19 для людей с хроническими недугами

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Вирусолог назвал «самый страшный сценарий» второй волны COVID-19 для людей с хроническими недугами
Медики, PPI / globallookpress.com

Феликс Ершов, российский ученый-вирусолог, обозначил «самый страшный сценарий» второй волны коронавируса для людей, страдающих хроническими недугами. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями СМИ.

Как пишет сайт телеканала «Царьград», Ершов назвал «самым страшным сценарием» «наслоение» COVID-19 на сезонную простуду. По словам эксперта, сочетание этих двух факторов, к примеру, с хроническим заболеванием сердца «способно даже убить».

Ранее сегодня сообщалось, что врачи, работающие в одном из американских медицинских центров, озвучили вероятный предвестник смерти от коронавируса в начале развития инфекции.

ДЦ

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