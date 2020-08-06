Вирусолог назвал «самый страшный сценарий» второй волны COVID-19 для людей с хроническими недугами
6 августа 2020, 10:35[ «Аргументы Недели» ]
Феликс Ершов, российский ученый-вирусолог, обозначил «самый страшный сценарий» второй волны коронавируса для людей, страдающих хроническими недугами. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями СМИ.
Как пишет сайт телеканала «Царьград», Ершов назвал «самым страшным сценарием» «наслоение» COVID-19 на сезонную простуду. По словам эксперта, сочетание этих двух факторов, к примеру, с хроническим заболеванием сердца «способно даже убить».
Ранее сегодня сообщалось, что врачи, работающие в одном из американских медицинских центров, озвучили вероятный предвестник смерти от коронавируса в начале развития инфекции.
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