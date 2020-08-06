Врачи назвали возможный предвестник смерти от коронавируса в начале болезни
6 августа 2020, 09:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Известия»
Врачи, работающие в Соединенных Штатах, назвали возможный предвестник смерти от коронавирусной инфекции в начале болезни. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах российских СМИ.
Как информирует издание «Известия», сотрудники расположенной в Нью-Йорке Медицинской школы Икана на горе Синай, провели исследование с участием более 7 500 человек и выяснили, что летальный исход при заражении COVID-19 может предвещать кардинально низкая (ниже 35,5 °C) или крайне высокая (выше 40 °C) температура тела больного. В первом случае вероятность смерти инфицированного составляет 44%, во втором - 42%.
Ранее отечественный медицинский специалист Александр Мясников спрогнозировал, что коронавирус останется с людьми навсегда.
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