Врачи назвали возможный предвестник смерти от коронавируса в начале болезни

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6 августа 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Известия»

Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Врачи, работающие в Соединенных Штатах, назвали возможный предвестник смерти от коронавирусной инфекции в начале болезни. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах российских СМИ.

Как информирует издание «Известия», сотрудники расположенной в Нью-Йорке Медицинской школы Икана на горе Синай, провели исследование с участием более 7 500 человек и выяснили, что летальный исход при заражении COVID-19 может предвещать кардинально низкая (ниже 35,5 °C) или крайне высокая (выше 40 °C) температура тела больного. В первом случае вероятность смерти инфицированного составляет 44%, во втором - 42%.

Ранее отечественный медицинский специалист Александр Мясников спрогнозировал, что коронавирус останется с людьми навсегда.