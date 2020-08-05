Доктор Мясников предсказал, что коронавирус останется с человечеством навсегда

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5 августа 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Медик, PPI / globallookpress.com

Коронавирус COVID-19 останется с человечеством навсегда. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями интернет-СМИ выступил некоторое время назад Александр Мясников, российский врач и телевизионный ведущий.

Как отметил специалист, ставший собеседником URA.RU, «сам по себе коронавирус не должен волновать», беспокоиться следует из-за тяжелых случаев данного недуга. По словам Мясникова, люди теперь будут жить с COVID-19 всегда, поэтому на каждый всплеск инфекции реагировать не нужно.

Ранее в среду сообщалось, что онколог Иван Карасев перечислил сигналы человеческого организма, которые могут свидетельствовать о раке желудка.