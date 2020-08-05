Врач-онколог перечислил шесть возможных симптомов раковой опухоли в желудке

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5 августа 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «МК в Волгограде.ру»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Врач-онколог Иван Карасев перечислил сигналы человеческого организма, которые могут свидетельствовать о злокачественном новообразовании в желудке. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах СМИ.

Как пишет издание «МК в Волгограде.ру», медицинский специалист обозначил следующие симптомы:

1. болевые ощущения в области живота;

2. вздутие после приема пищи;

3. постоянная изжога;

4. необъяснимое похудение;

5. расстройство желудка;

6. плохой аппетит.

Также в процитированной публикации говорится, что Карасев назвал способ предотвращения рака желудка. Это тест маркера CDH-1.

Ранее сообщалось, что врач Андрей Каприн озвучил фактор, значительно повышающий риск развития онкологических недугов.