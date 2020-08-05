Врач-онколог перечислил шесть возможных симптомов раковой опухоли в желудке

Врач-онколог Иван Карасев перечислил сигналы человеческого организма, которые могут свидетельствовать о злокачественном новообразовании в желудке. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах СМИ.
Как пишет издание «МК в Волгограде.ру», медицинский специалист обозначил следующие симптомы:
1. болевые ощущения в области живота;
2. вздутие после приема пищи;
3. постоянная изжога;
4. необъяснимое похудение;
5. расстройство желудка;
6. плохой аппетит.
Также в процитированной публикации говорится, что Карасев назвал способ предотвращения рака желудка. Это тест маркера CDH-1.
Ранее сообщалось, что врач Андрей Каприн озвучил фактор, значительно повышающий риск развития онкологических недугов.
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