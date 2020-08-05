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Главный онколог Минздрава назвал фактор, увеличивающий вероятность рака в 30 раз

, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

Главный онколог Минздрава назвал фактор, увеличивающий вероятность рака в 30 раз
Пациент в больнице, Jochen Tack / globallookpress.com

Медицинский специалист Андрей Каприн, являющийся главным онкологом российского министерства здравоохранения, назвал фактор, который увеличивает вероятность развития злокачественных новообразований в 30 раз. По данному вопросу врач высказался на своей странице в Instagram.

По словам Каприна, мутации, которые связаны с возрастом человека и его образом жизни, имеют большее значение, чем генетическая предрасположенность. В частности, онколог указал на то, что курение повышает риск заболевания раком в 30 раз. Также фактором, провоцирующим недуг, является употребление спиртных напитков.

Ранее сообщалось, что доктор Александр Мясников опроверг распространенные ложные утверждения о диабете.

ДЦ

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