Главный онколог Минздрава назвал фактор, увеличивающий вероятность рака в 30 раз
5 августа 2020, 10:03[ «Аргументы Недели» ]
Медицинский специалист Андрей Каприн, являющийся главным онкологом российского министерства здравоохранения, назвал фактор, который увеличивает вероятность развития злокачественных новообразований в 30 раз. По данному вопросу врач высказался на своей странице в Instagram.
По словам Каприна, мутации, которые связаны с возрастом человека и его образом жизни, имеют большее значение, чем генетическая предрасположенность. В частности, онколог указал на то, что курение повышает риск заболевания раком в 30 раз. Также фактором, провоцирующим недуг, является употребление спиртных напитков.
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