Доктор Мясников опроверг популярные среди жителей России мифы о сахарном диабете

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4 августа 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Александр Мясников, отечественный врач и ведущий, опроверг мифы о сахарном диабете, популярные среди жителей РФ. По данному вопросу медицинский специалист высказался некоторое время назад в телевизионном эфире.

Врач, в частности, отметил в ходе своей программы на канале «Россия 1», что не соответствует действительности утверждение, согласно которому к диабету приводит исключительно чрезмерное употребление сахара. Мясников пояснил, что недуг при наличии факторов риска провоцирует также избыток калорий и быстрых углеводов в целом.

Кроме того, доктор назвал заблуждением то, что диабетикам обязательно необходимо придерживаться строгой диеты. Как рассказал Мясников, пациентам с данным заболеванием часто достаточно ограничить калории и исключить быстрые углеводы, повышающие уровень инсулина.