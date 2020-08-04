Доктор Мясников опроверг популярные среди жителей России мифы о сахарном диабете

Врач, в частности, отметил в ходе своей программы на канале «Россия 1», что не соответствует действительности утверждение, согласно которому к диабету приводит исключительно чрезмерное употребление сахара. Мясников пояснил, что недуг при наличии факторов риска провоцирует также избыток калорий и быстрых углеводов в целом.
Кроме того, доктор назвал заблуждением то, что диабетикам обязательно необходимо придерживаться строгой диеты. Как рассказал Мясников, пациентам с данным заболеванием часто достаточно ограничить калории и исключить быстрые углеводы, повышающие уровень инсулина.
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