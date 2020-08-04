Доктор Мясников дал несколько советов, как помочь людям в беде и не умереть самому

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4 августа 2020, 07:44 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников. Фото: соцсети

Доктор Мясников отреагировал на происшествие в Барнауле, когда в ходе драки спортсмен убил прохожего одним ударом. Врач дал несколько советов о том, как спасти человека и при этом самому остаться в живых.

Ранее в Сети появились кадры уличной драки в Барнауле, где мужчина решил заступиться за незнакомца, и получил смертельный удар от бывшего спортсмена.

Мясников отметил, что люди должны помогать друг другу, но отдавать за это жизнь тоже «не вариант». Доктор посоветовал перед вмешательством оценить ситуацию и проанализировать, с какой стороны можно подойти к горящей машине, где лучше залезть в прорубь или сколько человек участвует в драке. В уличную стычку лучше вмешиваться громким криком, а затем обхватить самого опасного участника и повалить его на землю.

«Не бросайтесь разнимать с палкой или чем-то в руках — в этом случае вы превращаетесь в большую угрозу для участников драки, чем кто-либо, с вытекающими последствиями», - подчеркнул Мясников.